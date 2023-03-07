الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030المملكة تستضيف «منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس»المملكة تؤكد التزامها بتسخير كافة الإمكانيات والدعم لاستضافة معرض معرض إكسبو الدولي 2030وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية بريطانياالمؤتمر العدلي الدولي يختتم أعماله وسط حضور أكثر من 50 متحدثاً وخبيراً دوليّاً"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهالجنة الصداقة البرلمانية السعودية القطرية في مجلس الشورى تلتقي سفير قطرالجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليوروالرئيس الموريتاني يغادرُ المدينة المنورةروسيا: إحباط مخطط لاغتيال رجل أعمال دبرته أوكرانياوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الثقة بالقطاع الخاص) : لم تترك رؤية 2030 شأناً في المملكة، إلا وأولت الاهتمام الاستثنائي به، ومنحه ما يستحق من الخطط العلمية، التي تحقق الأهداف المرجوة، في مسعى منها إلى إعادة صياغة المملكة الثالثة على مرتكزات صلبة، تنطلق منها صوب التقدم والازدهار المنشود.وأضافت : وكان الاقتصاد الوطني في مقدمة مستهدفات الرؤية، فنال النصيب الأكبر من برامجها، ولم تمر فترات طويلة، إلا وحصد الاقتصاد ثمار هذه الجهود، بالتقدم الفعلي في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية الدولية.واعتبرت أن خطط التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني، لم تكن بمنأى عن القطاع الخاص، الذي لطالما كان محل ثقة الدولة، وذراعها التنفيذية، لتحويل الخطط النظرية، إلى واقع معاش، عبر توسيع نطاق الشراكة بين الطرفين، وكان الطريق لتحقيق هذا الهدف، العمل الجاد على جذب الاستثمارات، وضخها في صورة مشاريع عملاقة، تحقق النهضة المطلوبة في مسارات الاقتصاد الوطني.وزادت : لعل من مشاهد الارتقاء بالاقتصاد الوطني، بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، الحفل الذي شرفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) مؤخراً، وفيه تم الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك)، المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.وأشارت الى أن هذا البرنامج يعكس حرص الدولة، ورغبتها الجادة في تمكين شركات القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها الرؤية، واعتبرت فيه شركات القطاع الخاص، شريكاً استراتيجياً في أي نجاح يتحقق على أرض الواقع.وأوضحت أن برنامج "شريك" بما جاء به من أهداف استراتيجية، أصبح خياراً رئيساً لكبرى شركات القطاع الخاص، التي ضخت في الحزمة الأولى، نحو 192 مليار ريال، في 12 مشروعاً. تُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها نحو 120 مليار ريال، سيصل أثرها على الناتج المحلي ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين.وختمت : يضاف إلى ذلك، أن مشاريع الحزمة الأولى، تحمل أثراً اقتصادياً واستراتيجياً، يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، منها توفير أكثر من 64 ألف فرصة عمل جديدة، والمساهمة في توطين الصناعات، وتحفيز الابتكار وتشجيع المخترعين، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وبينت صحيفة "البلاد" في كلمتها بعنوان (سباق التميز) : عام 2030م في التقويم الزمني، تاريخ قريب لسنوات معدودة يطوي التقويم أيامها، لكنها ليست بحساب ما شهدته البشرية من مراحل تطور كانت تستغرق عقوداً وتستمر لزمن طويل .. ففي عصرنا الحاضر يقاس التقدم بالابتكار وتقنيات تغير حياة البشر، وهي معادلة مهمة في مسيرة الدول والشعوب، تختبر مدى قدرتها على الانخراط في سياق التقدم.وأضافت : لذا يعد هذا التاريخ 2030 بالغ الأهمية والدلالة بالنسبة للمملكة، حيث موعد الاحتفاء بحصاد رؤيتها الطموحة ونتاج مستهدفاتها التي ترعاها وتدعمها القيادة، حفظها الله، بلا حدود، لتضيف للوطن والإنسان السعودي مكتسبات عظيمة وإنجازات غير مسبوقة، تؤكد بصمة التميز والريادة لازدهار الحاضر والمستقبل.وختمت : وتتويجاً لهذا النموذج الملهم تواصل السعودية مراحل ترشحها وسباقها الطموح لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”، وحددت أهدافاً عظيمة أكد عليها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.// انتهى //07:18ت م0012