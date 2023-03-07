جيزان 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأطلقت إدارة مرور منطقة جازان أمس، أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023 تحت شعار "حياتك أمانة"، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة جيزان، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، ومدرسة تعليم القيادة .ومن ضمن الفعاليات معرض يضم أركاناً تفاعلية وتوعوية، وجهاز محاكاة القيادة الافتراضي الذي من خلاله تتم تجربة القيادة الآمنة وتعليم المسارات الصحيحة أثناء القيادة والعديد من التعليمات المهمة للقيادة ، بالإضافة إلى ركن تفاعلي خاص للأطفال احتوى على مسارات واشارات مرورية وسيارات يقودها الأطفال بداخل المسار للتثقيف عن قواعد السلامة المرورية والوقاية من مخاطرها .// انتهى //07:18ت م0013