سيدني 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 3.35% الى 3.6%، وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.وقال لوي "مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".// انتهى //07:26ت م0015