عام / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
جيزان 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
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07:29ت م
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