جيزان 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.// انتهى //07:29ت م0016