لندن 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدعوة وزيرة الداخلية، سويلا بريفمان، نواب مجلس العموم لدعم مشروع قانون جديد يهدف الى محاربة الهجرة الغير شرعية عبر القناة الإنجليزية.وأخبرت عن انخفاض حجم مبيعات أسواق التجزئة خلال الشهر الماضي متأثراً بأزمة غلاء المعيشة التي تدفع المواطنين الى خفض الإنفاق على السلع الغير ضرورية.واستعرضت خطة حزب العمال المعارض لتحفيز النمو الاقتصادي تشمل تبني سياسات إعفاء ضريبي تساعد في جذب الاستثمارات وتشجيع الأعمال على المدى اهتمامات الصحف البريطانيةلندن 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدعوة وزيرة الداخلية، سويلا بريفمان، نواب مجلس العموم لدعم مشروع قانون جديد لمحاربة الهجرة الغير شرعية عبر القناة الإنجليزية.وأخبرت عن انخفاض حجم مبيعات أسواق التجزئة خلال الشهر الماضي متأثراً بأزمة غلاء المعيشة التي تدفع المواطنين الى خفض الإنفاق على السلع الغير ضرورية.واستعرضت خطة حزب العمال المعارض لتحفيز النمو الاقتصادي، والتي تشمل تبني سياسات إعفاء ضريبي تساعد في جذب الاستثمارات وتشجيع الأعمال على المدى الطويل.على الصعيد الدولي، تناولت الصحف ترحيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعلان سلطان كوريا الجنوبية عن خطة لمعالجة مظالم تاريخية للعمال الذين تعرضوا للعمل القسري أبان فترة الاحتلال الياباني.ونقلت انباء عن تحديد السلطات الفلبينية موقع ناقلة نفط مسربة غرقت الأسبوع الماضي بعد مغادر ميناء نوجان بمقاطعة أورينتال ميندورو.وسلطت الضوء على اكتشاف علماء الآثار تمثالا شبيها بأبي الهول وبقايا ضريح في معبد قديم في جنوب مصر.// انتهى //07:40ت م0017