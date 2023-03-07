سيدني 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسسجل الاقتصاد الأسترالي انخفاضاً في الفائض التجاري بقيمة 1.297 مليار دولار أسترالي ليسجل 11.688 مليار دولار أسترالي في شهر يناير 2023م الماضي.وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية ارتفعت بقيمة 784 مليون دولار أسترالي، وكذلك ارتفعت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 2.082 مليار دولار أسترالي.// انتهى //07:41ت م0018