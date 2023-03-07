اقتصادي / أستراليا تسجل فائضاً تجارياً قدره 11.688 مليار دولار أسترالي في شهر يناير الماضي
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
سيدني 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
سجل الاقتصاد الأسترالي انخفاضاً في الفائض التجاري بقيمة 1.297 مليار دولار أسترالي ليسجل 11.688 مليار دولار أسترالي في شهر يناير 2023م الماضي.
وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية ارتفعت بقيمة 784 مليون دولار أسترالي، وكذلك ارتفعت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 2.082 مليار دولار أسترالي.
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