نجران 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة حبونا 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتضمنت الفرص المطروحة: "إنشاء وتشغيل وصيانة وترميم 6 مراكز خدمة سيارات، و4 صالات عرض سيارات، وموقعين تشليح سيارات، وصراف آلي، وكشك، وتشغيل وصيانة وترميم ملعبي كرة قدم، ومسلخ، ومستودع، ومطعم، وكشك".ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة، من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //09:05ت م0020