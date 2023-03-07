مكة المكرمة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الرقمية جهودها التوعوية أثناء عطلة نهاية الفصل الدراسي الثاني، لما يشهده المسجد الحرام من تزايد ملحوظ في أعداد قاصديه.وأكد وكيل إدارة المراكز التوعوية علي بن محمد العساف أن الإدارة سخرت كافة طاقاتها البشرية والتقنية لتقديم البرامج التوعوية الرقمية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكزها الرقمية وشاشاتها التفاعلية بما يحقق صحة أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ويثري تجربتهم ويعزز من تعظيم المسجد الحرام.من جانبه أفاد وكيل إدارة إعداد المحتوى التوعوي يوسف بن عبدالوهاب أبابطين أن الإدارة استعدت قبل الإجازة بوقت كافِ بتأمين المراكز التوعوية بالمحتوى التوعوي الرقمي والورقي والتأكد من جاهزيتها بالمحتوى التوعوي وقد حرصت على المساندة التوعوية الميدانية في المراكز التوعوية.// انتهى //09:07ت م0021