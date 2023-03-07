بريدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسوقع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أمس، عقد استثماري مع البنك العربي الوطني بقيمة (6) مليون ريال، وذلك لتأجير وتشغيل مبنى قائم بمدينة بريدة لمدة (10) سنوات.ويأتي ذلك ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم التي تهدف إلى طرح وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتكاملة مع أنشطة القطاع الخاص وذلك بغية رفع مستوى الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة.ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستثمرين ومؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" التي تأتي متنوعة في عدد من الأنشطة الصحية والترفيهية والتعليمية وغيرها.// انتهى //09:07ت م0022