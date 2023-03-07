جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقى المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت أمس، نائب رئيس مجلس وزراء السلطة القائمة في أفغانستان المولوي عبد السلام حنفي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأفغانية كابل.وناقش اللقاء متابعة تنفيذ البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية بشأن التطورات والأوضاع الإنسانية في أفغانستان الذي عُقد في يناير الماضي بمقر المنظمة بجدة.// انتهى //09:30ت م0024