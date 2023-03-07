القدس المحتلة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، وإصابة العديد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام لمدينة أريحا، وهدم سبعة منازل في القدس والخليل، واعتقال العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية.وتطرقت إلى قرار الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مدرسة فلسطينية شرق مدينة بيت لحم، في إطار عمليات استهداف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.وأنبأت الصحف باعتماد الحكومة الفلسطينية خطط تنموية لمختلف القطاعات في عدّة مجالات صناعية وسياحية وزراعية وتعليمية وكهرباء المخيمات ومحطات تنقية.واهتمت باطلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بمبلغ 16.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية، واحتياجات التعافي المبكر للاجئي فلسطين الذين تضرروا جراء هذه الكارثة الطبيعية في سوريا ولبنان.// انتهى //10:08ت م0030