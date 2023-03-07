إسلام آباد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التزام بلاده بدعم وتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يهدف لتسريع الازدهار المستدام للبلدان الأقل نمواً.وتطرقت إلى توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند الباكستاني.وتناولت أنباء الزلزال الذي ضرب الشطر الجنوبي من باكستان أمس بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.وأخبرت عن مقتل تسعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين جراء هجوم انتحاري استهدف سيارة للشرطة في إقليم بلوشستان.وأشارت إلى تلقي الحكومة الباكستانية الضوء الأخضر من جانب صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق لتزويد باكستان بحزمة دعم اقتصادي.// انتهى //10:10ت م0031