الرباط 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بإعلان وزارة الصحة عن تحسن في الوضع الوبائي لكوفد 19 بالبلاد، وتراجع مستوى خطورة الفيروس، مؤكدةً تحذيراتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.وسلطت الضوء على القلق الدولي المتصاعد من وتيرة أعمال العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية القوات الإسرائيلية بحق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.وأشارت إلى دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بعمان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الى ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.وأخبرت عن إصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل 11 شخصا، وفقدان 50 آخرين أمس في إندونيسيا، بعد هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بإحدى الجزر.// انتهى //10:13ت م0032