جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأبرمت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة أمس، اتفاقية مع إحدى المؤسسات الخيرية لدعم وترميم عدد من منازل الأسر المتعففة؛ بأعلى المعايير الفنية وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمستفيدين وفق ما تنشده رؤية السعودية 2030.وركزت الاتفاقية على ترميم خمسة عشر منزلًا للأسر المتعففة؛ في وقت أنهت فيه الجمعية ترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، كما قدمت حلول الإيواء المؤقت للأسر المحتاجة؛ إلى جانب المساهمة مع الجهات المعنية في توفير حلول السكن للأسر المحتاجة.// انتهى //10:33ت م0034