الخرطوم 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه أمس، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان هاني صلاح، وتأكيده خلال اللقاء حرص السودان على تطوير علاقاتها مع مصر وترقيتها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.ولفتت الانتباه إلى تحديد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان "أوتشا" أربعة مخاطر تواجه السودانيين في عام 2023.وأولت اهتماماً بطرح مجلس حكماء السودان أمس رؤية إستراتيجية لحل الأزمة السودانية للعبور نحو المستقبل وتحقيق النهضة والسلام المستدام بالبلاد.ونقلت صحف الثلاثاء عن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، أمس، أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بدأت مباحثات مع الجيش والدعم السريع لوضع إطار سياسي لورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع.وتطرقت عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بولاية كسلا السودانية، استفاد منها 2.915 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.ونشرت صحف السودان إفادة مركز معلومات وادي حلوة بالقدس أن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ثلاثة منازل في واد الجوز بالقدس، وشردت 18 فرداً، كما هدمت منشآت فلسطينية في بلدة العيسوية.// انتهى //10:33ت م0035