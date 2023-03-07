جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساختتمت أمس فعاليات مهرجان العسل بمحافظة أضم في نسخته الثانية, حيث شهد إقبالًا لافتاً من الزوار والأهالي والمهتمين ، والذي استمر على مدى خمسة أيام.وحظى المهرجان باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، الأمر الذي أسهم في تطوير منتج العسل الذي يعد ‏ميزة نسبية للمنطقة، ومحركًا مهمًّا لتطوير تربية النحل ‏والصناعات التحويلية في المملكة، ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص‎.وشهد المهرجان مشاركة واسعة من النحالين بهدف تسويق العسل، إلى جانب تنشيط الحركة ‏الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التعريف بإمكانيات المحافظة ، وما تمتاز ‏به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا ‏لمربي النحل ومنتجي العسل‎ .‎وأوضحت اللجنة المنظمة أن المهرجان اشتمل على عروض لأنواعٍ مختلفة من العسل، الذي تتميز به المحافظة وماجاورها كعسل السدر، والسَمر، والظهيانة، والطلح، وغيرها من أنواع العسل، كما شارك في عرض هذه الأنواع أكثر من 40 ركناً من مختلف النحالين.كما اشتمل على مسرح للطفل ورسم وفعاليات عديدة للأطفال، وعرض لمنتجات النحل، وشمع النحل، وإنتاج المنتجات النحلية، التي تطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة، بجانب الأسر المنتجة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المحافظة.// انتهى //10:54ت م0039