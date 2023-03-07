القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام نظم الري الحديثة في الزراعة والعمل على إضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يسهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقال آخر، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.وسلطت الضوء على أن القضية الفلسطينية والأمن المائي يتصدران اجتماعات وزراء الخارجية العرب غداً في الجامعة العربية.وتطرقت الصحف إلى جولة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للشرق الأوسط التي استهلها بزيارة الأردن أمس.// انتهى //11:00ت م0040