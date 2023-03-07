نجران 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله-، من دعم واهتمام بالمشاريع البلدية التي تعزز التنمية وتسهم في رفع جودة الحياة بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة نجران، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية في أنسنة المدن ورفع المزايا الحضرية لها تماشياَ مع رؤية المملكة 2030، حاثاً سموه القائمين على المشروعات على ضمان جودة وإتقان تنفيذها ضمن المواصفات والمقاييس المعتمدة.جاء ذلك خلال افتتاح سموّه اليوم بمقر أمانة منطقة نجران مشاريع ممشى وادي نجران، وطريق الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بحضور أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش.ويتكون مشروع ممشى ضفتي وادي نجران على طريق الملك عبد الله الذي يمتد على مسافة تتجاوز 3 كيلو مترات ونصف، من جسر الحضن إلى طريق الجربة، على مسطحات خضراء تقدر بـ 83900 متر مربع، ومسار لحركة المشآة بعرض 6 أمتار، بجانب مواقف للسيارات، ومسار لحركة المشآة بعرض 3 أمتار، بمحاذاة الوادي، ومسطحات خضراء من الثيل بمسطح تبلغ ٢١٥٠٠ م2، كما يحتوي على 149 أشجار للظل، و 209 أعمدة إنارة ديكوري، و225 مقاعد للجلوس، و 9 مواقع مهيأة للاستثمار.فيما اشتمل مشروع طريق الأمير جلوي بن عبدالعزيز الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 8 ملايين ريال، على أعمال إعادة تأهيل الطريق بطول ٢,١٠٠ كم لتحويل الطريق من طريق مفرد بعرض ٩ أمتار إلى طريق مزدوج باتجاهين عرض الاتجاه الواحد أكثر من 7 أمتار ، بعدد حارتين للاتجاه الواحد، وجزيرة وسطية بعرض مترين، مع عمل مواقف طولية إسفلتية للسيارات بعرض ٢,٥٠ م، وتنفيذ ممشى من الإنترلوك، ومسارات للدراجات من الخرسانة على جانبي الطريق، وأعمال إنارة بالجزيرة الوسطية بعدد ٥٩ عموداً بارتفاع ١٢ م، إضافةً إلى 224 عموداً ديكورياً بالممشى، مع أحواض زراعة بعرض مترين لكل حوض، ومسطحات من الثيل تبلغ 6760 متراً مربعاً، و270 من الأشجار المختلفة.// انتهى //11:47ت م0044