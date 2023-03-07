بغداد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمباحثات الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مع وفد البرلمان الأوروبي حول تطوير العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة .وتناولت مناقشة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وفد البنك الدولي آليات دعم العراق وتطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق والبنك الدولي لتنفيذ خطط الحكومة العراقية بالإصلاح الاقتصادي ومساعدة العراق باسترداد الأموال المهربة.وأوردت صحف بغداد تطلعات العراق للإسراع في مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر .وأشارت إلى ترؤس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقية فواد حسين للجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة لدعم الدينار العراقي والصناعات المحلية .وفي متابعاتها لتطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة تناولت الصحف استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وإصابة أربعة مواطنين في أريحا بالرصاص الحي.// انتهى //11:55ت م0045