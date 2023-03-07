الطائف 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستضافة أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO العالمي 2023م بعنوان Social Media، الذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل وتستمر لـ 3 أيام.ويشارك في الأولمبياد 127 طالباً وطالبة يمثلون 15 إدارة تعليمية هي "الرياض، جازان، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، عسير، الأحساء، الباحة، جدة، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة"، إضافة إلى إدارة تعليم الطائف المستضيفة للأولمبياد، حيث يهدف الألمبياد إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية في جو من العمل الجماعي والمتعة والفائدة.// انتهى //12:00ت م0046