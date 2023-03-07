جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية "ابتسم" أيمن محمد نوح وأعضاء المجلس.وتسلّم سموه خلال اللقاء نسخة من التقرير السنوي للجمعية لعام 2022, متضمناً أعمالها وبرامجها ومبادراتها.يُذكر أن جمعية "ابتسم" تُعنى بتقديم الخدمات الطبية الخيرية والتطوعية في مجال أمراض الفم والأسنان للمحتاجين من الفقراء والأيتام والأرامل.// انتهى //12:04ت م0048