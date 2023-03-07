مكة المكرمة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عربات كهربائية على مدار الساعة للمعتمرين والحجاج من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يسهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.وتبلغ العربات الكهربائية التي تخدم قاصدي بيت الله الحرام أكثر من 9 آلاف عربة، حيث يمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل، والذي يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية، وذلك من حيث سهولة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية، وتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم بين قاصدي بيت الله من المعتمرين.// انتهى //12:05ت م0049