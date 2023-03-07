الدوحة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا والمقام في الدوحة.ويترأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وفد المملكة المشارك في المؤتمر، حيث سيلقي كلمة المملكة في المؤتمر، فيما يضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة المالية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وسيشارك وفد المملكة في عدد من الجلسات العامة واجتماعات رفيعة المستوى، وسيستضيف الوفد ثلاث فعاليات جانبية على مدار المؤتمر، بينما سيعقد معالي الإبراهيم اجتماعات مع كبار المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأقل نموًا.// انتهى //12:08ت م0051