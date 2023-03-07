الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستنطلق غداً أعمال "منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023"، الذي تعقده هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بهدف استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه.وسيستضيف المنتدى حضوراً رفيعاً من أصحاب السمو والمعالي وقيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاعي الاتصالات والتقنية، حيث سيتم الإعلان خلال المنتدى عن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة والذي يعد الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، بالإضافة إلى عرض إنترنت السعودية، الذي يتناول أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية و مدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدفرفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص.يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي يركز في نسخة هذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع.// انتهى //12:25ت م0054