جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقى المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت, اليوم، وزير التعليم في السلطة القائمة في أفغانستان المولوي حبيب الله اغا، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأفغانية كابل.وأكد المبعوث الخاص، أن اللقاء مع وزير التعليم جاء في إطار متابعة تنفيذ البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية بشان التطورات والأوضاع الإنسانية في أفغانستان, الذي دعا إلى أهمية إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع الأفغانية تجاه عمل النساء وتعليم الفتيات.من جانبه، أكد الوزير المولوي التزام وزارته وسعيها لتوفير البيئة الآمنة لتعليم الفتيات ومراجعة المناهج التعليمية، مشيراً إلى أهمية دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للبنية التحتية للتعليم في أفغانستان.// انتهى //12:32ت م0055