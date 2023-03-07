الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسحققت أمانة المنطقة الشرقية، قفزات استثمارية كُبرى، خلال مساعيها وجهودها في تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا وسياحيًا، وتطوير المنظومة الاستثمارية للعام الميلادي الماضي، التي شملت المنطقة بكافة مدنها ومحافظاتها، مع زيادة الجذب الاستثماري، ورفع مستوى جودة الحياة، وإطلاق فرص استثمارية جديدة وجاذبة، إضافة إلى الدعم والتسهيل للمستثمرين ورواد الأعمال.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الجهود التي بُذلت؛ أثمرت عن تحقيق قفزات عالية بالعقود السنوية والإيرادات، وتنمية المنطقة اقتصاديًا وتنمويًا وسياحيًا؛ حيث جرى استهداف 5 آلاف فرصة استثمارية على مساحة تتجاوز 69 مليون متر مربع من العام الميلادي 2022 وحتى 2026؛ إذ استحوذت مدينة الدمام على أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية من خلال تطوير كورنيش الدمام والبنية التحتية للمخططات الصناعية والخدمية مما يعزز من جودة الحياة والحركة الاقتصادية بالمنطقة، مع طرح مجموعة من الفرص والمشاريع الاستثمارية على شاطئ نصف القمر، والتي ستسهم في رفع مستوى الحركة للسياحية والترفيهية والخدمية.وأفاد المهندس الجبير، أنه جرى حصر ما يقارب 21 ألف أصل استثماري بمساحة 116 مليون متر مربع في مختلف المدن والمحافظات، وطرح وترسية العديد من العقود والمشاريع الاستثمارية من أبرزها مركز الملك عبد الله الحضاري، والترفيهي للشركة السعودية للترفيه (سفن)، والاتفاقية مع إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار، وطرح جزيرة المرجان للاستثمار بأنشطة سياحية وترفيهية، وتوقيع عقد المشروع الاستثماري لإسطبلات الخيول، والاتفاقية مع الاتحاد السعودي لرياضة الكريكت لتطوير أحد المتنزهات العامة، إضافة إلى توقيع عقود وطرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية لتطوير المتنزهات والحدائق العامة، وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنى التحتية والشوارع والمخططات، وطرح المشروع الاستثماري لمدينة رياضية ومجمع ملاعب بالدمام، وحقوق التسمية والرعايات، كما جرى توقيع عقود لتطوير مركز ترفيهي بمساحات مفتوحة، والمواقع القديمة بكورنيش الدمام، وطرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تدعم الخدمات اللوجستية والصناعية والبيئية.// انتهى //12:34ت م0056