النبهانية 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النبهانية، بالتعاون مع برنامج سوسة النخيل الحمراء بمنطقة القصيم أمس, ورشة عمل بعنوان " سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها".وتطرقت ورشة العمل إلى تطورات حياة سوسة النخيل ، وأضرارها وكيفية الكشف عنها، وطرائق مكافحتها، وأهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل والحد من خطورتها.// انتهى //13:29ت م0077