عام / مكتب وزارة البيئة بالنبهانية يقيم ورشة عمل " سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها "
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
النبهانية 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النبهانية، بالتعاون مع برنامج سوسة النخيل الحمراء بمنطقة القصيم أمس, ورشة عمل بعنوان " سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها".
وتطرقت ورشة العمل إلى تطورات حياة سوسة النخيل ، وأضرارها وكيفية الكشف عنها، وطرائق مكافحتها، وأهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل والحد من خطورتها.
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