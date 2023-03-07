الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستشارك وزارة الاستثمار تحت مظلة "استثمر في السعودية" في ملتقى بيبان 23، خلال الفترة ما بين 9 إلى 13 مارس الجاري بمدينة الرياض، بهدف دعم الشركات الناشئة والمستثمرين، وتمكين الشركات ورواد الأعمال من استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة.وتستعرض وزارة الاستثمار خلال مشاركتها، الفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والتسهيلات المقدمة لهم، وتبادل الخبرات بما يسمح بالتعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات وفرص الاستثمارات المتاحة.يذكر أن ملتقى بيبان 23، يتضمن 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة؛ وهي: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين.ويطرح الملتقى كل سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة والقطاعات الخاصة؛ بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تقدم مختلف الجهات المشاركة حلولاً متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //13:43ت م0080