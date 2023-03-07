القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، بالمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.واستمع أبو الغيط خلال اللقاء إلى شرحٍ مُفَصّل من لازاريني حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها وكالة (الأونروا) على الصعيد المالي.وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن دعمه الكامل لما يقوم به المفوض العام للأونروا للتغلب على الصعوبات المالية وبما يضمن استمرار (الأونروا) في تقديم خدماتها لنحو 5.5 ملايين لاجئ فلسطين، مشددًا على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة (الأونروا) التي تبلغ 70 مليون دولار، وأهمية ألا تتراجع الدول المانحة عن التزاماتها حيال الوكالة على نحو يضعف عملها.// انتهى //13:45ت م0081