لندن 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسبحث وزير الخارجية البريطاني جيمس كلفرلي، أمس، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا التحضيرات للقمة الفرنسية البريطانية السادسة والثلاثين التي ستعقد في 10 مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.وناقش الجانبان خلال محادثة هاتفية أهم القضايا الدولية الراهنة.وتهدف القمة إلى تعميق العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين من خلال زيادة التعاون في عدد من المجالات بما في ذلك الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد والشباب والطاقة والهجرة.// انتهى //13:47ت م0082