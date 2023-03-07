إسلام آباد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر اليوم، في إسلام آباد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس ليندنر الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:58ت م0085