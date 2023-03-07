الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم بالإمارة، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية سعود بن عبدالله الهويشل، والذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات الفرع.واطلع سموه على إنجازات الفرع وما قدمه من خدمات للمستفيدين خلال الفترة الماضية.بدوره أشاد الهويشل بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية المستمر لأعمال فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية.// انتهى //14:05ت م0087