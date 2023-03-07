عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة منى العتيبي.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أعمال الفرع ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
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14:06ت م
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