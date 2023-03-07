جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة منى العتيبي.واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أعمال الفرع ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.// انتهى //14:06ت م0088