بريدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالمنطقة عبدالرحمن العيدان، الذي سلم لسموه التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالقصيم لعام 2022م.وأكد سمو أمير القصيم على الجهود المبذولة من الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة لتوفير السعة المقعدية المناسبة والكافية للرحلات الجوية من وإلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، من خلال الاستغلال الأمثل لرحلات السعودية اليومية، مشيراً إلى أن المنطقة مقصداً لكثير من المسافرين من داخل وخارج المملكة مع وجود الرحلات الدولية لموقعها الإستراتيجي، مما يستدعي زيادة عدد الوجهات لمختلف مناطق المملكة.واستمع سموه لشرح موجز من العيدان الذي بين أن عدد المسافرين خلال العام الماضي 2022 للرحلات الدولية والداخلية قرابة نصف مليون مسافر على أكثر من 4000 رحلة جوية ذهاباً وإياباً، مثمناً لسمو أمير المنطقة دعمه الدائم للخطوط الجوية السعودية مما أسهم في زيادة السعة المقعدية والرحلات والوجهات الجوية.// انتهى //14:07ت م0089