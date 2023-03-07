جيزان 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار (حياتك .. أمانة)، وذلك عبر ركن تعريفي في المعرض المروري الذي نظمه مرور منطقة جازان، بمجمع الراشد التجاري.واستعرض ركن تعليم جازان أبرز منجزات الإدارة العامة وفعالياتها وأنشطتها التوعوية والتثقيفية في مجال السلامة المرورية المنفذة، والهادفة لحماية المجتمع التعليمي من مخاطر الحوادث المرورية، وتعريفهم بالآداب المرورية، والتي استفاد منها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى ما حواه الركن من إرشادات وفيديوهات توعوية، إضافة إلى هدايا تذكارية للزوار.وتسعى الإدارة من خلال مشاركتها لتحقيق أهداف فعاليات أسبوع المرور ونشر الوعي والثقافة المرورية للحد من المخالفات ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى سائقي المركبات وتوعية منسوبي المجتمع التعليمي وأفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وآثارها السلبية.يذكر أن تعليم جازان سبق وأن نفذ أكثر من 2300 فعالية ومنشط توعوي وتثقيفي في مختلف المدارس التابعة له والهادفة لتعزيز السلامة المرورية لدى منسوبي المجتمع التعليمي.// انتهى //14:08ت م0090