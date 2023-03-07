الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسنقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف عبدالله شريع الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أدائه واجبه تجاه دينه ووطنه بمنطقة نجران.وأكد اللواء القرني أن ما يقدمه رجال المكافحة من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من خطر جريمة الاتجار بالمخدرات، نابع من إيمانهم بمسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - مؤكدين اعتزازهم وفخرهم باستشهاده في ميدان العزّ والكرامة والشرف.// انتهى //14:09ت م0091