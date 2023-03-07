أبوظبي 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، رئيس بولندا أندجي دودا، الذي يزور أبوظبي حالياً.وبُحثت خلال اللقاء مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.واستعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين، كما جرى الإعلان عن مذكرتي تفاهم بين الإمارات وبولندا في مجالي الطاقة وحول تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.// انتهى //15:06ت م0127