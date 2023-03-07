نجران 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي نجران الأدبي الثقافي سعيد آل مرضمه.وتسلّم سموه تقريراً عن مبادرة القراءة حياة الذي اشتمل توفير عددٍ من إصدارات النادي في مكتبة مطار نجران الإقليمي، والمكتبات المنزلية، وكذلك إقامة برامج هادفة في الحدائق العامة تتناسب مع الاطفال لترغيبهم على القراءة.واطَّلعَ سموه على إصدار نادي نجران الأدبي لكتاب "الخطب الملكية" بمناسبة يوم التأسيس, مثمنًا جهود النادي الأدبي، وما يقدمه من مبادرات ومشاريع لخدمة الحركة الثقافية والأدبية بمنطقة نجران، وما يصدر عن النادي من مؤلفات في جوانب التاريخ والأدب والثقافة.كما أكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أهمية التركيز على فئة الشباب وتبني مواهبهم الأدبية ومضاعفة العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي في بيئة إيجابية.من جانبه أوضح آل مرضمه أن الهدف من هذه المبادرة هو نشر ثقافة القراءة في المجتمع.// انتهى //15:07ت م0128