الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تقديم المعونات الطبية الضرورية للأشخاص المتضررين جراء النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية والحرمان من الرعاية الصحية في بعض الدول المحتاجة، وتبادل المعلومات والتنسيق بما يخدم العملية الإغاثية والإنسانية وتعزيز الصحة العامة.ونوّه الدكتور كريستوس كريستو بالدور النبيل للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي ورعاية المرضى والمصابين في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //15:11ت م0132