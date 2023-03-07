الدوحة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسصعد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بنسبة 0.26 بالمئة، بواقع 27.53 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و722.57 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 153 مليوناً و936 ألفاً و236 سهماً، بقيمة 400 مليون و388 ألفاً و863.610 ريالات، نتيجة تنفيذ 13002 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:36ت م0140