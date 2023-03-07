الدير 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 4.190 مستفيدًا خلال شهر يناير من 2023م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 450 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 203 مراجعين، وعيادة الباطنية 1.374 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 65 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 2.095 مستفيدًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد ثلاث حالات، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان اثنان، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 367 مستفيداً ، فيما نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:05ت م0152