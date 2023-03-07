بيروت 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثالثة).وجرى خلال شهر فبراير الماضي استقبال 4.533 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 7.815 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 44% والإناث 56%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 60% والمقيمين 40%.يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.// انتهى //16:06ت م0153