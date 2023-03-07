أعزاز 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 كرتوناً من المواد الطبية في مدينة أعزاز بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 9.000 فرد بواقع 1.500 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:07ت م0154