عام / "إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات لمديرية مكافحة المخدرات
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للكادر النسائي، ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) : https://jobs.sa .
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16:10ت م
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