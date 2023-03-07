الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للكادر النسائي، ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) : https://jobs.sa .// انتهى //16:10ت م0155