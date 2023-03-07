نجران 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على منافذ بيع المستلزمات الرجالية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.وقامت اللجنة بزيارة 90 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما حصرت الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.// انتهى //16:11ت م0156