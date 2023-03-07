اقتصادي / لجنة التوطين بنجران تتابع أعمالها في منافذ بيع المستلزمات الرجالية
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
نجران 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على منافذ بيع المستلزمات الرجالية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة 90 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما حصرت الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.
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16:11ت م
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