جنديرس 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، شملت 2.264 بطانية و2.264 مراتب اسفنجية، استفاد منها 3.142 فردا بواقع 566 أسرة.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:11ت م0157