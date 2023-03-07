بريدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساختتم مركز التدريب الزراعي بالقصيم اليوم، البرنامج التدريبي " الاحتطاب الجائر المشاكل والحلول "، بمشاركة متدرباً 22 متدرباً من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من مختلف مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بمقر المركز.وأوضح مدير مركز التدريب الزراعي بالقصيم علي بن عبدالله السعلو أن البرنامج تحدث عنه المدرب بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ماهر بن محمد بالي عن مشاكل الاحتطاب والاضرار المترتبة عليه وأهمية الأشجار للبيئة ومناقشة اثر الاحتطاب في المملكة العربية السعودية وأثره وخطورته ، بهدف تحسين قدرات ومعارف العاملين بهذا المجال واحدى الاحتياجات التدريبية الضرورية ، كما نوقش فيه أهم الأسباب في التصحر وتدهور الأراضي ، مبيناً انه تم تسليط الضوء على مبادرتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ( السعودية الخضراء ) وكذلك ( الشرق الأوسط الأخضر )وأثرهما الإيجابي على المملكة العربية السعودية بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام.فيما اختتم المركز اليوم البرنامج التدريبي " دور المختبرات في الرقابة على أسواق الخضار والفاكهة "، بالتعاون مع أمانة القصيم والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمقام بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بمشاركة 25 متدرباً من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، تحدث عنه الدكتور صالح العامر بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، مبيناً أهمية إدارة وجودة المختبرات والدور الرقابي للمختبرات على أسواق الخضار والفاكهة وفي سعودي جاب والممارسات الزراعية الجيدة .// انتهى //16:12ت م0158