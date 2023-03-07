القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه ليصل إلى 062ر1 تريليون جنيه بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 2ر3 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 21ر2% مسجلاً 26ر16432 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 86ر1% ليصل إلى 05ر3010 نقاط، كما فقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 92ر1% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 98ر4447 نقطة.// انتهى //16:30ت م0160