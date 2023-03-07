الخرطوم 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسافتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية اليوم، فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "الميكروبيولوجيا الزراعية ودورها في استدامة الزراعة"، والتي تنفذها المنظمة بمكتبها الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالقاهرة، لمصلحة 30 مشاركاً من الباحثين الشباب والاخصائيين الزراعيين، وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى خمسة أيام وفقاً لبيان صادر عن المنظمة بالخرطوم إلى تعريف المشاركين بمدى أهمية الطحالب الخضراء وطرق إنتاجها، ونشر ثقافة تدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد كوادر مدربة على تدوير المخلفات الزراعية، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وإنتاج غذاء صحى آمن.ويتناول برنامج الدورة عدداً من الموضوعات، تتعلق بالدور المهم للميكروبات في الزراعة المستدامة، وطرق عزل الكائنات الحية الدقيقة، وتثبيت النيتروجين الجوي والتسميد الحيوي للمحاصيل المختلفة، ومعرفة طرق الكمر الهوائي للمخلفات الزراعية، وإنتاج الأسمدة العضوية السائلة، وكذلك التخمر اللاهوائي للمخلفات الزراعية، وزراعة الطحالب وتطبيقاتها في الزراعة، كما يشتمل البرنامج التدريبي على معرفة الجدوى الاقتصادية لاستزراع وإنتاج طحالب الأسبيرولينا، وإنتاج الكحولات وتطبيقاتها، وأيضاً إنتاج الإنزيمات وتطبيقاتها، ومواد التوتر السطحى وتطبيقاتها، ومعرفة دور الكائنات الحية الدقيقة في تنشيط النبات، ودور الكائنات الحية الدقيقة في المقاومة الحيوية لممرضات التربة، والكشف عن ممرضات التربة من خلال التدريب النظري والعملي.// انتهى //16:56ت م0163