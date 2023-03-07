جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساختتمت هيئة الأفلام اليوم، ورشة عمل بعنوان "من الرواية إلى السيناريو" التي أقيمت بمدينة جدة على مدار 5 أيام.وتناولت الورشة عدداً من المحاور الهامة، منها مقدمة في كتابة السيناريو، وأمثلة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المقتبسة عن أعمال أدبية، والسمات المميزة لهذه الأعمال، والقصة والنوع الدرامي، إضافة إلى كيفية اختيار الرواية أو القصة القصيرة قبل تحويلها لعمل درامي، وكيفية إنشاء ملف الشخصيات، وخريطة الأحداث الرئيسية للعمل، وكتابة قصة العمل.يذكر أن هيئة الأفلام تسعى إلى تعزيز الجهود الهادفة إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجال صناعة الأفلام والسينما وتنميتها وتطويرها، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، واللقاءات الحضورية والافتراضية. // انتهى //16:56ت م0164